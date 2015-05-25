Завтра на Киев обрушится шторм с грозой - в мэрии советуют не выходить из дома

Об этом сообщает пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА обращаются к жителям Киева быть осмотрительными и не выходить из дома без крайней необходимости.

Читайте такжеНа американский штат Оклахома налетел торнадо, есть жертвы (фото, видео)

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Украине будет преобладать теплая, до жары, воздушная масса. В течение дня предполагается 24-29, местами до 30 градусов тепла. Однако циклон с центром над Карпатами обусловит в большинстве областей Украины кратковременные грозовые дожди.