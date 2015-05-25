Завтра на Киев обрушится шторм с грозой - в мэрии советуют не выходить из дома
15:57, 25 мая 2015Киев
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По сообщению Украинского гидрометцентра, днем 26 мая в столице ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА обращаются к жителям Киева быть осмотрительными и не выходить из дома без крайней необходимости.
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Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Украине будет преобладать теплая, до жары, воздушная масса. В течение дня предполагается 24-29, местами до 30 градусов тепла. Однако циклон с центром над Карпатами обусловит в большинстве областей Украины кратковременные грозовые дожди.
Уже завтра в столицу придут грозы и шквалы
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