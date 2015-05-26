На Оболони состоялась традиционная толока «Оболонская маевка»



На берегу Вербного и Иорданского озер прошла толока, в которой приняло участие около 400 оболончан. Это традиционное мероприятие состоялось по инициативе и при поддержке лидера общественного движения «Правозащита Оболони» Анны Свириденко.

Как и в прошлом году, жители 1, 2 и 3-го микрорайонов Оболони вышли на субботник целыми семьями, многие из них пришли вместе с детьми. Инициативные жители убирали мусор, красили «грибки» и раздевалки, наводили порядок на пляжах, чтобы сделать их чистыми и безопасными для отдыха.

Также в этот день волонтеры движения «Правозащита Оболони» организовали сбор благотворительной помощи для раненых украинских бойцов, которые находятся на лечении. Все собранное будет передано в Ирпенский военный госпиталь именно от громады Оболони.

Во время работы нашлось место и для творчества: все желающие пели песни, читали стихи, некоторые пришли со своим музыкальным инструментом и развлекали игрой присутствующих.

Не обошлось без обсуждения острых насущных проблем участникамитолоки. Многие оболончане жаловались Анне Свириденко на состояние ЖКХ и высокие тарифы, бездействие местных депутатов и чиновников, экологическую ситуацию. Ведь она хорошо им известна как правозащитник,которая активно сотрудничает с громадой и защищает ее интересы. В приемной «Правозащиты Оболони» уже несколько лет предоставляется бесплатная юридическая консультация. А два месяца назад была начата кампания по помощи в оформлении субсидий, и уже несколько сотен оболончан получили квалифицированное содействие в решении этого вопроса.

Анна Свириденко отметила: «Сегодня люди, прежде всего, хотятреальных изменений, которые должны проходить на всех уровнях, и, в первую очередь, на местном - в районе и городе. Без этого мы не можем рассчитывать на успех в построении новой Украины. Я уверена, что будущее - за активными и инициативными громадами, которые имеют право решающего голоса, которые контролируют чиновников и депутатов. Сегодня мы сплотились вокруг решения конкретной проблемы - благоустройства зоны семейного отдыха. Завтра мы сможем активно влиять на образование тарифов, распределение бюджетных средств на ремонты домов, выполнение работ по уборке и т.д. ».

По ее словам, там, где интересы громады поддерживаются инициативным движением, гарантированно произойдут позитивные изменения.

Завершилась толока угощением на свежем воздухе: вкусный кулеш и чай со сладостями собрали всех за общим столом. Довольные участники субботника отметили, что подобные акции способствуют развитию дружеских соседских отношений и повышению ответственности громады за судьбу родного района.