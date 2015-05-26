Кличко запретил чиновникам жаловаться

Об этом заявил Киевский городской голова во время проведения депутатских слушаний в Киевсовете.

«Мы впервые за много лет инициировали депутатские слушания, на которые пригласили представителей СМИ, общественности, чтобы вернуться к традиции, когда депутаты имеют непосредственный контакт с общественностью и совместно решают проблемы, если они возникают», – отметил Виталий Кличко, пишет пресс-служба КГГА.

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Мэр Киева подчеркнул, что любые изменения и эффективные реформы невозможны без преодоления коррупции.

«Нельзя изменить систему, оставив в ней взяточничество, поборы, обворовывание бюджета. Так, система, которая складывалась десятилетиями, сопротивляется. Но ее необходимо сломать. И мы это сделаем. Первое, чего боится коррупция: прозрачности, честной конкуренции и единых правил для всех, подотчетности власти на всех ее уровнях и контроль общественности за принятием решений. Именно эти принципы были взяты за основу предложений Антикоррупционной совета городской программы по предотвращению и противодействию коррупции в столице на 2015-2017 годы», – сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что общество должно максимально контролировать процессы, которые происходят в столице.

«Я обращаюсь ко всем руководителям городской администрации, глав районов, руководителей коммунальных предприятий максимально быстро внедрять процедуры контроля, рассматривать жалобы и раскрывать коррупционные схемы: возможностей для отговорок, отписок или жалоб на «трудности жизни» у вас нет!» – подчеркнул Киевский городской председатель.

Он напомнил, что был проведен аудит деятельности городской администрации, а на многих предприятиях он происходит сейчас. Документы о всех нарушениях и сделки – сначала на сотни миллионов, а потом и на миллиарды («Киевпасстранс») переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

«Вопрос только в том, что до сих пор никто не наказан! А этого ждем не только мы, а все общество», – подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, он рассказал, что на прошлой неделе столичная власть закончила тестирование системы организации электронных закупок, и уже есть первые результаты экономии.

«Так уже удалось закупить технику для структурных подразделений администрации в полтора раза дешевле, чем это предусматривал смету. Также система электронных торгов позволила закупить медицинское оборудование для киевской больницы №6 по более выгодной цене», – отметил мэр и добавил, что на следующей неделе состоится презентация программы прозрачного онлайн бюджета, где каждый киевлянин сможет увидеть все поступления и все расходы из городского бюджета. Сейчас эта программа проходит тестирование.

«И это будет касаться не только городской администрации, но и районов столицы, микрорайонов, жеков», – отметил Виталий Кличко.