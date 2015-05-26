Международная компания проведет аудит "Киевзеленбуда"

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Дмитрий Белоцерковец, передает пресс-служба КГГА.

«Мэр Киева Виталий Кличко дал задание сделать прозрачной и открытой деятельность всех структурных звеньев городской власти. Поэтому мы привлекаем международные авторитетные компании для выполнения таких задач. Цель проверки – это анализ основных статей финансовой отчетности и полноценный аудит «Киевзеленбуда». Кроме этого, очень важной будет помощь авторитетной компании в плане рекомендаций: как выстраивать хозяйственные процессы коммунального объединения в свете противодействия коррупции и мошенничеству», – отметил директор Департамента.

Он добавил, что аудиторская проверка будет длиться около 3 недель. В частности, специалисты компании проведут собеседования с сотрудниками коммунального объединения и некоторых СЗН с целью понимания процесса подготовки финансовой отчетности и бизнес-процессов. Также проведут анализ системы налогообложения и основных статей финансовой отчетности, обсуждение бизнес-процессов для выявления рисков мошенничества.

Важно, что услуги компании – абсолютно бесплатные, ни копейки из городского бюджета на эти мероприятия потрачено не будет.

Напомним, что компания «Ernst & Young» со штаб-квартирой в Лондоне входит в четверку крупнейших профессиональных аудиторских компаний и имеет высокий авторитет в мире.

Читайте такжеКличко поручил проверить "Киевэнерго" относительно ценообразования тарифов

Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в целом подобные проверки деятельности проводятся во всех предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Мы уже провели анализ экономической и финансовой работы 63 коммунальных предприятий, которые обслуживают жилые дома. В результате чего мы оптимизировали работу отрасли и, фактически, спасли систему предоставления жилищных услуг от банкротства. Сейчас начинается аудит «Киевэнерго», который даст нам возможность проверить принципы формирования тарифа, а также его прозрачность. Поэтому именно системные аудиты необходимы для анализа эффективности функционирования предприятий и их пользы для киевлян», – сообщил он.