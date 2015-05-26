Кличко: мы делаем Киев городом парков и скверов, а не МАФов

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия сквера им. В. Стуса в Святошинском районе столицы, говорится в сообщении на сайте мэра. "Сегодня мы открываем сквер имени Василия Стуса, Героя Украины, выдающегося поэта. Василий Стус мечтал, что наша страна будет независимой, успешной и делал все для приближения этой цели. И мы должны чтить память таких выдающихся украинцев-патриотов", - отметил Виталий Кличко.

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Мэр рассказал, что столичные власти запретили на этом месте любое строительство и осуществили капитальный ремонт сквера, за который общество боролось много лет. Несколько месяцев назад во время приема граждан мэр пообещал группе киевлян, которые к нему обратились, что до конца мая сквер будет обустроен для комфортного отдыха местных жителей. "Мы делаем Киев городом парков и скверов, а не МАФов. Чтобы в этом городе было комфортно и каждому киевлянину, и каждому гостю столицы", - сказал Виталий Кличко.

Всего в этом году в столице откроют 43 сквера, из них 15 - новые. До конца этой недели откроют скверы на ул. Серафимовича ит ул. Заболотного.