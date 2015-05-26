В Киеве отремонтируют почти 500 дворовых проездов – Никонов

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов во время проверки завершения капитального ремонта межквартальных проездов и придомовой территории на ул. Закревского, 85-А-85-Б в Деснянском районе, передает пресс-служба КГГА.

«По требованию киевлян, которые обращались с жалобами в Контакт-центр 15-51, до ноября текущего года должны быть отремонтированы 469 междомовых и межквартальных проездов. На восстановление асфальтового покрытия город уже виделил более 200 млн грн», – отметил он.

Инспектируя отремонтированную участок дороги на ул. Закревского, 85-А-85-Б, Никонов отметил, что ремонтные работы продолжаются во всем городе. Так, на указанном объекте было обустроено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части общей площадью 1 050 кв. м, новое покрытие тротуаров (750 кв. м), 18 люков смотровых колодцев и 7 новых сливосточных колодцев, отрихтованы старые и установлены новые бортовые камни, заменено более 220 пог. м бордюров.

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На улице Газопороводной в Подольском районе уже обустроено ливневую канализацию, расширят проезжую часть (от ул. Стеценко до ул. Синеозерная), установлено 46 новых опор освещения. Сейчас продолжается ремонт покрытия дорожной части (45 400 кв. м), прокладка тротуаров (11 400 кв. м), обустройство наружного освещения, перекладка кабелей, благоустройство территории. На это из городского бюджета выделено в этом году 30,8 млн грн.

По словам первого заместителя председателя КГГА, после завершения работ пропускная способность в Подольском районе возрастет (особенно на участке от ул. Стеценко до ул. Правды), а пешеходы смогут пользоваться тротуарами, которые до 2014 года вообще отсутствовали.

Он сообщил о намерении городской власти капитально отремонтировать покрытия проезжей части и тротуаров площади Победы. По словам Игоря Никонова, там в этом году начался ремонт двух путепроводов возле станции метро «Святошин» (автомобильный и Ковельский через железнодорожные пути). Будет усилено и мостовое полотно с устройством монолитной плиты, гидроизоляцией конструкций, заменой деформационных швов, обновлением свыше 6 тыс. кв. м проезжей части и 1,25 тыс.кв. м тротуаров. Кроме того, планируется продолжить выполнение работ на проспекте Победы в направлении станции метро «Берестейская».

«Реконструкция двух последовательно расположенных путепроводов с усилением несущих конструкций улучшит безопасность движения, увеличит пропускную способность. Мы позаботимся о наличии на проспекте Победы пандусов и надлежащих понижений на пути для людей с ограниченными возможностями. А для сторонников здорового образа жизни сделаем новые велосипедные дорожки», – отметил Игорь Никонов.

Он также напомнил о реконструкции ул. Магнитогорской, капитальный ремонт ул. Вискозной (от проул. Красноармейского до д. №32 в Деснянском районе и ул. Чернобыльской, 24/26 (до ул. Осенней) в Святошинском районе.