В Киеве появился новый сквер (фотогалерея)

В Киеве, в Святошинском районе города, на проспекте Победы появился новый сквер имения поэта Василия Стуса.

Находится он на пересечении проспектов Победы и Палладина. В сквере установили лавки, высадили цветы, а также поставили памятник Стусу.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столичные власти запретили на этом месте любое строительство и осуществили капитальный ремонт сквера. Несколько месяцев назад во время приема граждан мэр пообещал группе киевлян, которые к нему обратились, что до конца мая сквер будет обустроен для комфортного отдыха местных жителей.

Также Кличко пообещал, что всего в этом году в столице откроют 43 сквера, из них 15 - новые.