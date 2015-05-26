Синоптики пообещали Киеву грозы с градом и шквалы
17:29, 26 мая 2015Киев
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Завтра, 27 мая, в столице ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с, местами град.
Власти призывают жителей Киева быть осмотрительными / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
Поэтому специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают жителей Киева быть внимательными, и не выходить на улицу без крайней необходимости.
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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области ГСЧС объявило штормовое предупреждение и прогнозирует повышение уровня воды в реках на 1,5 метра из-за сильных осадков. Ночью и в первой половине дня 27 мая по области ожидаются сильные дожди, местами очень сильные дожди, грозы.
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