Синоптики пообещали Киеву грозы с градом и шквалы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Поэтому специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают жителей Киева быть внимательными, и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области ГСЧС объявило штормовое предупреждение и прогнозирует повышение уровня воды в реках на 1,5 метра из-за сильных осадков. Ночью и в первой половине дня 27 мая по области ожидаются сильные дожди, местами очень сильные дожди, грозы.