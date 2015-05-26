В Киеве на 4 дня ограничат движение транспорта на Московском мосту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время ремонтных работ движение автотранспорта в третьей и четвертой полосе движения в обоих направлениях будет частично ограничено.

Корпорация «Киевавтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.