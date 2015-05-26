В Киеве на 4 дня ограничат движение транспорта на Московском мосту
17:58, 26 мая 2015Киев
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В столице с 26 по 29 мая ежедневно с 20:00 до 7:00 на Московском мосту работники предприятия «Киевавтодормост» будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.
На Московском мосту проведут ремонт дорожного покрытия / dedmaxopka.livejournal.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время ремонтных работ движение автотранспорта в третьей и четвертой полосе движения в обоих направлениях будет частично ограничено.
Корпорация «Киевавтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
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