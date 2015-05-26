В Шевченковском и Соломенском районах убрали около 40 МАФов и 200 киосков

В течение нескольких минувших суток коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» с помощью привлеченной субподрядной организации демонтировало около четырех десятков незаконных временных сооружений в Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Как сообщает КП «Киевблагоустройство», наибольший объем демонтажных работ происходил на улице Щербакова, Ушинского, Курской, Качалова, Козенецкой, Гарматной, Волынской, Шамрыло, Борщаговской, Гетьмана, на Вокзальной площади и Воздухофлотском проспекте.

Кроме того, в течение последних суток в обоих районах Киева «Киевблагоустройство» и общество «Арктика-Адвертайзин» демонтировали около двухсот самовольно установленных торговых киосков. На улицах остаются только те временные сооружения, владельцы которых оплатили долевое участие местного бюджета и получили соответствующие информационные талоны.

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Комплексное мероприятие (демонтаж осуществлен одновременно в нескольких местах города) состоялся на основании официального поручения Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды по итогам проверки наличия у предпринимателей разрешительных документов на установку временных сооружений.

Во время ряда проверок было установлено отсутствие у некоторых предпринимателей разрешительных документов. Кроме того, как отметил директор КП «Киевблагоустройство» Иван Клипа, статус частной собственности для некоторых обычных МАФов, подтвержденный выписками из Госреестра, кое-кто из предпринимателей получил незаконным способом.

«Это – старая коррупционная схема, – пояснил Иван Клипа. – Владельцы МАФов шли в суд, там добивались права собственности на капитальное сооружение. А потом Регистрационная служба делала выписки из Госреестра, не имея на это право без документов на земельный участок. Собственно, некоторые предприниматели с помощью взяток воспользовались несовершенством законодательства и нашли способ легализовать свои МАФы. Но на самом деле, все это является чистой коррупцией. Мы будем с ней бороться как в судах, так и на улицах столицы. Я убежден, что все эти «МАФовые» аферы будут признаны незаконными. В конце концов, мы стремимся выполнить требование мэра Киева Виталия Кличко: ежедневно демонтировать как можно больше незаконно установленных МАФов».