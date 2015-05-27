В Киеве поймали подозреваемого в ограблении банка, которому вместо денег дали муляж

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Киеве, задержанный - безработный уроженец Полтавской области, трижды судимый за кражи.

У задержанного изъят автомобиль марки «Мерседес», на котором он, очевидно, скрылся с места преступления, говорится в сообщении.

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Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления в порядке ст.208 УПК Украины до избрания судом ему меры пресечения. Следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в Киеве в отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой».

В рамках досудебного расследования выясняются все подробности преступления и проверяется информация о причастности этого человека к совершению других уголовных преступлений на территории столицы, проинформировали в ОСО.

Как сообщалось, вчера, 26 мая, неизвестный совершил нападение на одно из банковских отделений в Голосеевском районе столицы. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал у персонала финансового учреждения деньги. В подтверждение своих намерений грабитель выстрелил в перегородку между двумя залами банка. Никто из присутствующих не пострадал.

По данным милиции, получив муляж пачки денежных купюр, злоумышленник скрылся с места происшествия.