На месте скандального строительства на Осокорках высадили елки и клены (фото)

Возле метро Осокорки на месте пресловутой застройки городская власть уже начала работы по обустройству сквера. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«Туда уже завезено 240 тонн почвы, засеяно 30 соток газона, высаживают елки, клены и кусты», - подчеркнул мэр.

Виталий Кличко напомнил, что на прошлой неделе на сессии Киевсовета он внес проект решения о расторжении договора аренды и отмене решения Киевсовета об отводе земельного участка под застройку на Осокорках. Мэр отметил, что киевляне требовали, чтобы на этом участке не строили новых торговых центров. Кличко подчеркнул, что бизнес всегда должен учитывать интересы людей и вести с ними диалог.

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«Участок возле Осокорков должен получить статус сквера. А «Зеленбуд», который уже получил задание привести территорию в порядок, занимается обустройством сквера», - сказал Виталий Кличко.