Почти 90% киевлян сталкиваются с коррупцией в столице, 11% считают взятки нормой - опрос

На сегодняшний день 88,6% киевлян сталкиваются с активными проявлениями коррупции в столице.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который во время пресс-конференции в УНИАН обнародовали представители общественной организации «Сознательные» и депутаты Киевсовета.

В частности, по словам депутат Киевсовета Олега Петровца, 45,7% опрошенных назвали коррупцию в столице привычным явлением, 25,7% виновными в этом считают руководителей органов власти, 20% уверены, что чем строже наказание, тем меньше коррупции порождается, а 5,7% убеждены, что при решении большинства вопросов следует давать взятки.

Читайте такжеКличко запретил чиновникам жаловаться

Депутат также отметил, что на вопрос: «Почему люди дают взятки?», большинство респондентов – 42,6% - ответили, что таким образом людям проще и легче решить проблемы, по мнению 22,9% опрошенных, если не дать взятку, то вопрос не решится, 11,4% считают коррупцию нормой жизни.

«Наиболее коррумпированной, как показал опрос, оказалась сфера образования. Так считают 36% опрошенных, медицинские учреждения – 26%, милиция и ГАИ – 20%», - сказал депутат Киевсовета.

Кроме того, по данным опроса, на вопрос: «Верите ли вы в возможность преодоления коррупции?», 68,6% ответили – «да», а 33,4% - «нет».

При этом действенным средством в борьбе с коррупцией большинство респондентов назвали уголовную ответственность – 34,3%.

В свою очередь депутат Киевсовета Елена Галушка отметила, что «проблема коррупции заключается в том, что к ней все привыкли». По ее словам, в частности, жилищно-коммунальная сфера является одной из благоприятных для коррупции.

Читайте такжеЗаместителя главы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривень взятки

В то же время представитель Украинской общественной молодежной палаты Артем Никифоров убежден, что в обществе сегодня нет запроса на отсутствие коррупции, а вся борьба с коррупцией в Украине сводится к популизму.

Эксперт ОО «Сознательные» Виктория Навроцкая сообщила о планах ежеквартально проводить такие исследования общественного мнения.

«Мы будем опрашивать различные слои населения и категории людей, чтобы мы могли определить наиболее коррупционные сферы, которые есть в столице, и знать о причинах их возникновения», - сказала она.

Эксперт добавила, что результаты опроса, которые были обнародованы сегодня в УНИАН, депутаты Киевсовета передадут руководству столицы.

Опрос проводился в апреле-мае 2015 года электронным методом. Был опрошен 1231 житель столицы в возрасте от 25 до 35 лет. Максимальная погрешность выборки - 1,8%.