Власти Киева приобщатся к подготовке сборных для участия в Европейских Олимпийских и Паралимпийских играх

Городская власть обеспечит на достойном уровне подготовку к участию украинских сборных в Европейских играх, XXXI Олимпийских и XV Паралимпийских играх. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время заседания организационного комитета под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка относительно подготовки к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро-2016.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

По его словам, нынешняя городская власть проводит кардинальные изменения во многих отраслях. Сфера спорта не исключение, поэтому руководство города при любых обстоятельствах обеспечит свои национальные сборные всем необходимым оборудованием, поскольку понимает весь уровень ответственности.

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«Спорт – залог не только физического здоровья нации, но и духовного. Спорт закаляет характер и дух спортсмена! А вместе наши спортсмены закаляют национальный дух всей страны и представляют наше государство на международной арене успешным и сильным! Поэтому столичная власть считает спорт одной из основных задач государственной политики, которая способствует позитивному имиджу страны! Ведь наши спортсмены – это лицо нашей страны», – подчеркнул Михаил Радуцкий.

Кроме того, он отметил, что для того, чтобы обеспечить полноценное участие наших команд в международных играх, спортивные федерации должны иметь отдельные полномочия, в частности, это касается распределения бюджетных средств.