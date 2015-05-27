В вагонах столичного метро с 1 июня снова заработают мониторы

В вагонах столичного метро с 1 июня снова будут работать экраны.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» договорилось с собственником оборудования о том, что на мониторах будет транслироваться исключительно служебная информация – название станций. Это помогает ориентироваться в столичной подземке людям с нарушениями слуха.

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«Мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров», – сказал начальник предприятия Виктор Брагинский.

Как сообщалось, мониторы в вагонах были установлены весной 2006 года. Они не только информировали об остановках на станциях и пересадочных узлах, но и транслировали рекламу.

В конце 2013 года оборудование отключили (а часть даже демонтировали), чтобы решить вопрос размещения платных объявлений и пересмотреть их стоимость. Сейчас в вагонах метро размещено 2 тыс. 927 мониторов.