В Киеве бушевала стихия: киевляне публикуют фото сильнейшей грозы в соцсетях (фотогалерея)

Жители города фотографировали сильнейшую майскую грозу и выкладывали свои снимки в соцсети.

Тем временем, синоптики сообщали, что 27 мая, в столице также ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с, местами град. Поэтому специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призвали жителей Киева быть внимательными, и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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В то же время, в четверг, 28 мая, в большинстве областей Украины температура воздуха в течение дня снизится до 13-19 градусов тепла, местами ожидается 10-12 градусов тепла. Кратковременные грозовые дожди пройдут везде, на юге возможны значительные ливни, сильные порывы ветра, град.