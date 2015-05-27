В столице ко Дню Киева откроют 15 скверов - КГГА

Сейчас продолжаются завершающие работы по мощению дорожек, устройству газона, формированию цветников, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, к открытию сквера имени Василия Стуса, площадью 1,06 га, зеленбудовцы полностью провели работы по устройству автоматической системы полива, установили 6 скамеек и 6 урн, обустроили около 6000 кв. м газона и высадили 8000 цветов.

Кроме этого, полностью завершены работы по капитальному строительству в скверах на улицах Серафимовича, Лисковского. Также, 26 апреля торжественно открыли Аллею Героев Чернобыля в Чернобыльском сквере (пересечение просп. Победы и ул. Чернобыльской). Специалисты КП УЗН Святошинского района посадили 10 туй и устроили 7 мобильных клумб.

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Напомним, на 2015 год Программой экономического и социального развития запланированы работы на 46 объектах зеленого хозяйства столицы, в том числе: реконструкция парка «Киото» – II очередь, парковой территории вокруг озера «Тельбин» – II очередь, парке «Юность» – проектные работы и I очередь, а также капитальный ремонт на 43 объектах.