Ко Дню Киева в центре откроют обновленные цветочные часы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в настоящее время работники коммунального объединения «Киевзеленстрой» монтируют конструкции, которые были отремонтированы: установлен циферблат, отремонтирована электронная часть часов, изготовлен щит управления часовым механизмом.

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Продолжается тестирование часов.

Кроме того, специалисты проводят подготовительные работы по обустройству надписи «Слава Украине!».

Как сообщал УНИАН, цветочные часы в Киеве возле Майдана Незалежности открыли 23 августа 2009 года. Механизм цветочных часов сломали на второй день после открытия. Его ремонт обошелся спонсорам в 3,7 тыс. грн. Причиной повреждения механизма, по информации мэрии, стало катание людей на стрелках.

Диаметр цветочных часов составлял 16,5 м, а длина стрелок - 7 и 4 м.

Отремонтированные цветочные часы снова стали работать в мае 2010 года, но вскоре снова сломались. Несколько раз власти пытались восстановить часы.