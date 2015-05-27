Кличко: Работа коммунальных служб должна быть сервисом для киевлян, а не головной болью

Коммунальные службы города должны предоставлять качественные услуги и оперативно реагировать на любые обращения киевлян, а особенно на сообщения об аварийных ситуациях.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работы аварийной службы Святошинского района столицы, передает сайт КГГА.

В доме на ул. Ирпенской произошел порыв трубопровода. И мэр проинспектировал, как коммунальные службы ликвидируют аварию.

«Предоставление коммунальных услуг должно быть сервисом, а не головной болью для киевлян. Сегодня много жалоб на работу ЖЭКов и аварийных служб. Воды нет или лифты не работают, позвонил в ЖЭК – и можно не только часами, а неделями ждать, пока отреагируют коммунальщики. Мы требуем и создаем условия, чтобы ЖЭКи работали эффективно. Но, безусловно, должна быть конкурентная среда в предоставлении сервиса. Ключевая задача – чтобы жители были довольны», – подчеркнул Кличко.

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Мэр также отметил, что у коммунальщиков должна быть мотивация для эффективной работы – получение достойной зарплаты, удобная спецодежда, современная техника.

В Святошинском районе приобрели три новых машины аварийной службы. Одна из них прибыла на аварийный вызов. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что постепенно такая новая коммунальная техника появится во всех районах Киева.

«У нас раньше было по два руководителя на каждого дворника. Мы эту ситуацию ликвидировали. И эти дополнительные средства направляем на повышение зарплат простых работников ЖКХ – дворников, слесарей-сантехников, и на обновление техники. В Святошинском районе была кризисная ситуация с коммунальным автотранспортом. Он нанимался за большие средства. Это было невыгодно и нецелесообразно. Сейчас приобрели три новых автомобиля – это сэкономит более полумиллиона гривен в год. Эти деньги также будут направлены на зарплаты коммунальщиков», – отметил Пантелеев.

Мэр также посетил ЖЭК на ул. Ирпенской и осмотрел новую коммунальную технику, в частности газонокосилки.