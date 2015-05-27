Застройщики должны учитывать интересы и настроения общества - Кличко

Об этом заявил Виталий Кличко во время заседания земельной комиссии Киевсовета, где по представлению мэра Киева рассматривался вопрос конфликтной застройки на Осокорках и расторжения договора аренды земельного участка с застройщиком, передает пресс-служба мэра.

«Разрешения, которые есть у застройщика, он получил много лет назад, а решать конфликтную ситуацию приходится сейчас нам. И решать ее мы должны исключительно в правовой плоскости - без драк и скандалов. Если общество выступает против строительства на Осокорках, и происходят противостояния между застройщиком и жителями района, то мы, прежде всего, должны отстаивать интересы общины и находить компромиссное решение, чтобы противостояний не было», - подчеркнул Кличко, обращаясь к депутатам и представителям общественности.

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Земельная комиссия Киевсовета единогласно приняла решение по представлению городского головы о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках.