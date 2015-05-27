В Киеве на четыре дня перекроют ряд улиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, во время проведения международной велогонки Race Horizon Park for Peace будет перекрыто:

- 29 мая с 09.30 до 14.30 движение на просп. Голосеевском, ул. Голосеевской, просп. Науки, ул. Блакытного, ул. Генерала Родимцева, ул. Героев обороны;

- 30 мая с 08.00 до 16.00 движение по ул. Хрещатик, ул. Большой Васильковской, ул. Ковпака, ул. Антоновича, Европейской и Лыбидской площади;

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- 31 мая с 08:00 до 16:00 – на ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградской, просп. Краснозвездном, ул. Андрея Головко, ул. Соломенской, ул. Протасов Яр.

Кроме того, 1 июня состоится шествие «Мы хотим мира» в рамках международного детского форума «Дети всего мира, объединяйтесь!». Поэтому движение транспорта перекроют с 09.00 до 14.00 на Михайловской площади, Владимирском проезде, Софийской площади.

Также 1 июня из-за проведения 23-го спортивно-благотворительного «Пробега под Каштанами» с 08.00 до 13.00 перекроют Контрактовую площадь, ул. Сагайдачного, Боричев спуск, Набережное шоссе (до № 16).