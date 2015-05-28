Кличко: "Я готов идти на выборы мэра"

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

«Если Верховная Рада объявит об проведения местных выборов в Киеве, я готов принять в них участие», - подчеркнул Кличко.

Также городской голова отметил важность децентрализации власти и предоставлении более широких полномочий органам местной власти. «Мы много говорим о децентрализации, наделении большими полномочиями и правами местных органов власти, но хотелось бы воплощение этого на практике. Например, мы не влияем на формирование тарифов, нам их спускают сверху», - подчеркнул Кличко.

Читайте такжеПодкуп избирателей может стать главной проблемой местных выборов в этом году - КИУМэр отметил, что важна также и бюджетная децентрализация, потому все процессы в городе нуждаются в финансовой поддержке. «Из бюджетов других городов изымают 40%, а у Киева, столицы, забирают 60% НДФЛ, а затем мэр ходит и просит дать средства на те или иные проекты», - подчеркнул Кличко.

Кроме того, по словам городского головы, важной составляющей децентрализации создания муниципальной милиции, которая должна быть подотчетной общине. «Община должна иметь влияние на муниципальную милицию, которая, прежде всего, защищает ее от правонарушителей. Задача милиции - не просто раздавать талоны за неправильную парковку, но и полностью обеспечить порядок в городе», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН ранее, Кличко считает, что застройщики должны учитывать интересы и настроения жителей столицы во время разработки проектов и застройки участков, вокруг которых есть споры.