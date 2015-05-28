В Киеве из-за взрыва неустановленного предмета погиб мужчина, еще один пострадал

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, около 9 часов утра в милицию поступила информация от врача о двух пострадавших в результате взрыва неустановленного предмета.

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В сообщении отмечается, что "трагическое событие произошло на дачном массиве". "В результате взрыва один мужчина погиб, другой с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - проинформировали в милиции, добавив, что личность погибшего установлена - им оказался 34-летний мужчина.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства. По данному факту начато расследование.

На месте работают следственно-оперативная группа милиции и специалисты взрывотехнической службы ГУМВД Украины в городе Киеве.