В КГГА обещают качественный ремонт в детских больницах

В первую очередь заместитель председателя КГГА осмотрел помещение бассейна Поликлиники №1. Это медицинское учреждение обслуживает около 27 тысяч детей. Работу восстановительного лечения обеспечивали два бассейна, оборудование которых, через длительный срок эксплуатации, вышло из строя. Сейчас помещения бассейнов требуют комплексного капитального ремонта, а оборудование – полной замены, передает пресс-служба ведомства.

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«Как известно, на здоровье не экономят, тем более, когда речь идет о детях. Поэтому КГГА увеличила расходную часть на комплексный капремонт помещений и оборудования для бассейнов. Дополнительные средства в размере 200 тыс. гривен будут направлены на разработку тщательной проектно-сметной документации и полный капремонт детских бассейнов», – сказал Михаил Радуцкий.

В Детской клинической больнице №4 он осмотрел приемное отделение, которое требует немедленного ремонта, поскольку за 52 года помещение ремонтировали один раз — в 1999 году. Всего больница обслуживает 4 тыс. детей за год, а приемное отделение – 30-35 пациентов ежедневно.

«Киевская власть скрупулезно относится к вопросам детской медицины и считает своим долгом обеспечить качественный ремонт в лечебных учреждениях. Мы не будем ограничиваться выделением только бюджетных средств на ремонтные работы. Наша команда считает, что такие объекты должны быть в перечне тех, куда будут привлекаться инвестиции и общественные активисты», – подчеркнул Михаил Радуцкий и отметил, что мэр Киева Виталий Кличко поставил задачу поднять уровень столичной медицины до европейского, и сегодня над этим вопросом работает большая команда специалистов.