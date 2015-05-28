По инициативе Кличко пенсионеры и люди с инвалидностью будут ездить в городском транспорте бесплатно

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы, которая была разработана по поручению Киевского городского главы Виталия Кличко.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Так, по инициативе мэра, киевская власть берет на себя обязательства сохранить бесплатный проезд для киевлян-льготников: пенсионеров, инвалидов 3 группы, участников войны, членов семей ветеранов войны, граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной, трудовые заслуги, для лиц, которые ухаживают за инвалидами. Кроме того, льготным проезд останется и для учащихся общеобразовательных школ, родителей многодетных семей, социальных работников, патронажных сестер (356,7 тыс. лиц).

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Также, киевская власть предоставляет право бесплатного проезда взятым на учет в Киеве лицам, внутренне перемещенным с временно оккупированных территорий, зоны АТО и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, относящиеся к выше указанным категориям граждан (примерно 40 тыс. лиц).

До 1 января 2016 года пользоваться льготами в наземном транспорте можно на основании удостоверения, однако, уже с января 2016 — по «Карточке киевлянина». В метрополитене: до 1 июля по удостоверениям, с июля — по «Карточке киевлянина».

Учитывая увеличение контингента, сумма предоставленных услуг за льготный проезд в метрополитене, начиная с июня месяца составит около 47,6 млн грн. Исходя из этого, сумма предоставленных услуг КП «Киевский метрополитен» льготным категориям населения в 2015 году составит около 446,2 млн грн. Городским бюджетом на 2015 год предусмотрено на указанные цели 33,7 млн грн. Так, дополнительная потребность в средствах составляет 412,0 млн грн.

По данным Департамента социальной политики КГГА, «Карточку киевлянина» уже получили около 580 тысяч горожан. Ученики могут ездить на основании ученического билета.