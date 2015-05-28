Европейская столица невозможна без творческой элиты - заместитель председателя КГГА

И Художественная премия «Киев» является бесспорной движущей силой такой поддержки, которая обеспечит прогресс столичного искусства на несколько десятилетий. В этом убеждена заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Премия «Киев» – это не только знак внимания и поддержки гениальным художникам, это еще и возможности. Благодаря таким мероприятиям столица популяризирует лучшие достижения киевлян. Ведь именно в Киеве зарождаются новые веяния и взгляды в области искусства. И городская власть гордится тем, что даже в такие тяжелые времена, нам удалось сохранить эту премию», – добавила она.

Анна Старостенко, приветствуя творческую элиту города, также отметила, что именно благодаря их деятельности весь мир видит, что Украина не только познает чужую культуру, но и сама создает гениальные шедевры.

«Виталий Кличко первым начал превращать наш город в действительно европейскую столицу! И это приоритетная задача для всей нашей команды! Но на пути к нашей общей цели невозможно обойтись без содействия творческих гениев, креативных и талантливых людей, таких как наши сегодняшние лауреаты», – сказала она.

Вручение Художественной премии «Киев» происходит ежегодно в рамках празднования Дня Киева с 2001 года. Победителям вручается диплом, нагрудный знак и денежная премия, размер которой составляет 25 тыс. грн.

Лауреатов определяет жюри, созданное при национальных творческих союзах по каждой номинации. Окончательно победителей утверждает Оргкомитет, в которых входят представители творческих союзов и представители КГГА .

ЛАУРЕАТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ «КИЕВ» В 2015 ГОДУ В области литературы – Художественная премия «Киев» имени Евгения Плужника: ВАСИЛАШКО Василий Федорович – заслуженный журналист Украины, писатель − за поэтический сборник «Заговори, чтобы я тебя увидел» (2013 - 2014 г.).

В области киноискусства – Художественная премия «Киев» имени Ивана Миколайчука: За документальный фильм «Игорь Шамо. Постлюдия» (2014):ЛАЗАРЕВСКАЯ Юлия Леонидовна – автор сценария, режиссер и художник фильма; МАНДРЫЧ Николай Александрович – оператор фильма.

В области музыкальной композиции – Художественная премия «Киев» имени Артемия Веделя: ИЩЕНКО Юрий Яковлевич − заслуженный деятель искусств Украины, композитор, кандидат искусствоведения − за мега-цикл из трех больших симфонических произведений «Хвалите Господа с небес», «Душа моя», «Херувимская» (2012 г.).

В области театрального искусства – Художественная премия «Киев» имени Амвросия Бучмы: ЗАДНЕПРОВСКИЙ Александр Михайлович – народный артист Украины, актер Национального академического драматического театра им. Ивана Франко – за роль Хомы Кичатого в спектакле «Назар Стодоля» по Т.Г.Шевченко.

В области изобразительного искусства – Художественная премия «Киев» имени Сергея Шишко: КОВТУН Ольга Сергеевна – художник монументальной живописи – за произведения «Праздник» (2013 г.); «На коньках» (2013 г.) , «Подружки» (2014г.).

В области журналистики – Художественная премия «Киев» имени Анатолия Москаленко: БОНДАРЬ Юрий Владимирович – заслуженный работник культуры Украины, журналист, автор и составитель книги воспоминаний об А.Москаленко «Огонь его сердца» – за серию публикаций последних трех лет.

В отрасли народного декоративного искусства – Художественная премия «Киев» имени Сергея Колоса: ТОДОРЧУК Сергей Валерьевич – мастер художественной керамики, гончар – за серию произведений «Казацкий посуда» (2012 – 2014 гг.).