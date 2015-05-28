Кличко уверяет, что веломаршрут с Троещины до центра города будет удобным и безопасным

Об этом Кличко заявил во время открытия первой очереди веломаршрута, который соединит Троещину с центром города.

"Сегодня мы запускаем первую очередь веломаршрута, почти 5 километров, на Трухановом острове от Московского моста до Пешеходного моста. Здесь были нанесены знаки об ограничении скорости движения до 20 км/ч, также установлены информационные щиты со схемой веломаршрута и навигационные указатели. А со стороны Московского моста установлен шлагбаум, который ограничивает движение автомобилей по улице Трухановской", - отметил Кличко.

"Уверен, что Киев должен быть городом комфортным для всех, и для велосипедистов в частности. Я сам почти каждое утро езжу на велосипеде на Трухановом острове. И не только я, а и тысячи велосипедистов столицы. Во многих европейских городах велосипед - очень популярный вид транспорта. Мы хотим, чтобы так было и в Киеве. Веломаршрут, который соединит Троещину с Европейской площади – это хороший старт, чтобы киевлянам было удобно передвигаться по городу на велосипедах", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что столичная власть разработала комплексную схему инфраструктуры рекреационной зоны на Трухановом острове. "Мы также открываем велопаркинги с двух сторон острова и планируем запустить электротакси, которые будут двигаться вдоль острова. А для людей, которые приезжают на автомобилях, есть парковки и прокат велосипедов. Таким образом мы стимулируем и развитие малого бизнеса, который работает на Трухановом и платит налоги в бюджет города", - отметил мэр.

Работы по строительству велодорожки продолжаются – всего запланировано 7 очередей участков, которые соединят Троещину с центром города. В ближайшее время на Владимирском спуске планируется строительство подпорных стен и восстановление асфальтобетонного покрытия, после этого будет открыта участок веломаршрута от улицы Бальзака (нечетной) по проспекту Ватутина до моста через реку Десенка. На проспекте Ватутина продолжаются работы по расширению тротуара. Ширина велодорожки в этой зоне - 1,5 метра. Также там будет установлено дополнительное освещение. На Троещине же веломаршрут продлят от улицы Бальзака до улиц Цветаевой, Сабурова и Драйзера.

В общем, веломаршрут протяженностью 21,6 километра от Троещины до Европейской площади будет запущен, по словам представителей коммунального предприятия-исполнителя работ, до середины июля. Обустройство велодорожки происходит за счет городского бюджета в соответствии с программой экономического и социального развития Киева.