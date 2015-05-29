В магазине Roshen на Оболони произошел взрыв (видео)
В Киеве на Оболони поздно вечером в магазине Roshen произошел взрыв.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По их словам, в магазине на улице Тимошенко произошел взрыв.
20 минут назад на Минской прозвучал взрыв. В квартире аж подпрыгнул диван. Пострадал магазин Рошен. На месте. Две машины скорой помощи и две пожарные машины. В фасаде возле кондишинов огромная дыра.Posted by Юлия Палийчук on Thursday, May 28, 2015
«Внутри рошена на минской дым и разбросанные конфеты. Возгорания не было. Есть большая дыра в стене возле кондиционеров. Кусок покореженого профильного куска стены лежит рядом. Но прохожие говорят, что все таки стреляли из мухи», - говорится в сообщении.
Внутри рошена на минский дым и разбросанные конфеты. Возгорания не было. Есть большая дыра в стене возле кондиционеров. Шма...Posted by Vitaliy Selyk on Thursday, May 28, 2015
На месте работают сотрудники ГСЧС, милиции. По данным правоохранителей, пострадавших нет.
Вместе с тем, как сообщил УНИАН Александр Терещук, который вместе с правоохранителями прибыл на место события, "судя по повреждениям какого-то использования оружия не обнаружено, скорее всего кто-то бросил предметы, походие на петарду". Также Терещук отметил, что решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства (статья 296 УКУ). Отвечая на вопрос о наличии пострадавших в следстви инцидента, начальник киевской милиции ответил, что нет.
Вот такой вот тест 3G... Немного видео с места взрыва Рошен на Оболони #твіт5pic.twitter.com/V5DICLNNFN
— Oleksandr Arhat (@olarhat) May 28, 2015