В магазине Roshen на Оболони произошел взрыв (видео)

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их словам, в магазине на улице Тимошенко произошел взрыв.

20 минут назад на Минской прозвучал взрыв. В квартире аж подпрыгнул диван. Пострадал магазин Рошен. На месте. Две машины скорой помощи и две пожарные машины. В фасаде возле кондишинов огромная дыра. Posted by Юлия Палийчук on Thursday, May 28, 2015

«Внутри рошена на минской дым и разбросанные конфеты. Возгорания не было. Есть большая дыра в стене возле кондиционеров. Кусок покореженого профильного куска стены лежит рядом. Но прохожие говорят, что все таки стреляли из мухи», - говорится в сообщении.

Внутри рошена на минский дым и разбросанные конфеты. Возгорания не было. Есть большая дыра в стене возле кондиционеров. Шма... Posted by Vitaliy Selyk on Thursday, May 28, 2015

На месте работают сотрудники ГСЧС, милиции. По данным правоохранителей, пострадавших нет.