В магазине Roshen на Оболони произошел взрыв (видео)

01:06, 29 мая 2015
Киев
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В Киеве на Оболони поздно вечером в магазине Roshen произошел взрыв.

На Оболоні стався вибух / twitter.com/olarhat

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их словам, в магазине на улице Тимошенко произошел взрыв.

20 минут назад на Минской прозвучал взрыв. В квартире аж подпрыгнул диван. Пострадал магазин Рошен. На месте. Две машины скорой помощи и две пожарные машины. В фасаде возле кондишинов огромная дыра.

Posted by Юлия Палийчук on Thursday, May 28, 2015

«Внутри рошена на минской дым и разбросанные конфеты. Возгорания не было. Есть большая дыра в стене возле кондиционеров. Кусок покореженого профильного куска стены лежит рядом. Но прохожие говорят, что все таки стреляли из мухи», - говорится в сообщении.

Внутри рошена на минский дым и разбросанные конфеты. Возгорания не было. Есть большая дыра в стене возле кондиционеров. Шма...

Posted by Vitaliy Selyk on Thursday, May 28, 2015

На месте работают сотрудники ГСЧС, милиции. По данным правоохранителей, пострадавших нет.

Вместе с тем, как сообщил УНИАН Александр Терещук, который вместе с правоохранителями прибыл на место события, "судя по повреждениям какого-то использования оружия не обнаружено, скорее всего кто-то бросил предметы, походие на петарду". Также Терещук отметил, что решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства (статья 296 УКУ). Отвечая на вопрос о наличии пострадавших в следстви инцидента, начальник киевской милиции ответил, что нет.
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