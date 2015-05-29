МВД: Взрывное устройство в магазине Roshen было заложено между стеной и кондиционером (видео)

Как сообщили в пресс-службе МВД, предварительная правовая квалификация - хулиганство (ч.4 ст 296 Уголовного кодекса).

"В 23:11 в дежурную часть Оболонского районного Управления милиции по спецлинии "102" поступил вызов, что в магазине замкнул кондиционер, пожар. В дальнейшем правоохранители установили, что в результате взрыва неустановленного предмета повреждена стена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По адресу вызова были направлены следственно-оперативные группы районного и Главного управлений МВД, группу экспертов взрывотехников. По приезду милиции на место, вызов о пожаре и возгорании магазина не подтвердился.

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"По предварительной информации, сработало неизвестное устройство. В результате взрыва в стене образовалось отверстие диаметром 60 см. В середине магазина от ударной волны повреждены торговые полки и часть товара. Правоохранители установили, что опасный предмет был заложен между стеной магазина и кондиционером, который находится на улице", - сообщают правоохранители.

Также, повреждена профильная обшивка стены, часть которой находилась на земле рядом с местом взрыва.

Изъятые на месте происшествия предметы направлены на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Украины в Киеве.