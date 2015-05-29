Столичная власть выделила средства на современную спортплощадку для одной из школ Киева

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения школы №69 по случаю праздника последнего звонка, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«Вчера на сессии Киевсовета мы выделили средства на сооружение новой спортивной площадки в вашей школе. Этот спортивный комплекс будет оборудован современными тренажерами для занятий физкультурой и спортом. И уже после каникул в сентябре все вы сможете здесь играть в футбол, баскетбол, заниматься на тренажерах. Ведь дети должны быть здоровыми и развитыми, и, конечно, хорошо учиться. Это – ваша главная задача», – отметил Кличко.

Мэр Киева также поздравил выпускников и отметил, что с окончанием школы они прошли первый этап на своем жизненном пути, и теперь перед ними открывается множество дорог и возможностей, поэтому важно сделать правильный выбор, верить в себя и уверенно идти к своей цели.

Кроме того, Кличко вручил дипломы лучшим ученикам школы № 69 – победителям всеукраинских олимпиад и конкурсов.

«Жизнь – это состязание, как и спорт, где ты можешь доказать, что ты лучший. И я вручаю дипломы тем, кто доказал, что они лучшие», – сказал Кличко, отвечая на вопрос, какой любимый предмет был у него в школе, Кличко отметил, что это была география.

«У нас был строгий преподаватель, и получить пятерку было почти невозможно. А у меня были все пятерки. Мой классный руководитель смотрит и говорит: «Кличко, ты будешь путешественником, путешествовать по всему миру». И, знаете, сбылось. Я побывал почти во всех странах мира», – добавил Кличко.