На День Киева метро будет работать на час дольше

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен". Пресс-служба также уточнила, что 30 мая с 20:00 до 21:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, станция "Дворец спорта" - на выход, а станция "Площадь Льва Толстого" - на вход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Читайте такжеКо Дню Киева в центре откроют обновленные цветочные часы

В метрополитене также отметили, в случае превышения перевозочной способности станции после окончания концерта на НСК "Олимпийский", возможно введение ограничений на вход пассажиров к станциям "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Как сообщал УНИАН, во время проведения 29, 30, 31 мая и 1 июня мероприятий ко Дню Киева будут перекрыты для движения транспорта ряд центральных улиц