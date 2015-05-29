Последний звонок в Киеве: выпускники в патриотических ленточках и школьники в вышиванках (фотогалерея)

Лейтмотивом последнего звонка в этом году стали патриотические настроения. Вчерашние 11-классники, которые завтра, 30 мая, будут отмечать свой выпускной, надели желто-голубые ленты в цвета флага Украины.

В то же время, школьники младших и средних классов надели в праздничную пятницу под школьную форму вышиванки, а некоторые даже пришли в традиционных казацких костюмах.

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Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 22 мая, некоторые ученики Украинской школы-гимназии Симферополя, которую после российской аннексии переименовали в «Симферопольскую академическую гимназию», пришли на «последний звонок» в вышиванках.

В тоже время, в одной из школ Симферополя 22 мая выпускники появились на торжественной линейке с флагом СССР.