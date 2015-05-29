Кличко: "Новая пешеходная зона на набережной Днепра – пример современного общественного пространства"

Об этом сказал киевский городской председатель Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. "Мы работаем над тем, чтобы таких уголков в Киеве было больше", сказал Виталий Кличко во время открытия пешеходной зоны на набережной Днепра.

Читайте такжеКо Дню Киева в центре откроют обновленные цветочные часы

"Год назад мы открыли транспортную развязку на Почтовой. Теперь открываем пешеходную зону. Современная, освещенная, красивый пейзаж – Днепр, Труханов остров. Можно прогуляться, проехаться на велосипеде. Надеемся, многие киевляне здесь будут отдыхать. Мы, шаг за шагом, делаем изменения, чтобы Киев становился настоящей современной европейской столицей. И эта пешеходная зона – один из примеров того, что мы движемся в сторону Европы", – отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что новая пешеходная зона соответствует всем европейским стандартам и требованиям. В частности, здесь предусмотрены пандусы и лифты, (которые будут установлены в ближайшее время) для людей с ограниченными возможностями.

Директор КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Владимир Кислицын рассказал, что городская власть финансирует проект в полном объеме и строители вовремя получают зарплаты. Он также отметил, что в рамках реконструкции строители проложили новые коммуникации – газопровод, теплосети, канализационные трубы. Пешеходная зона оборудована скамейками, урнами, клумбами. Реконструированная набережная протяженностью 700 м дает возможность свободного прохода по исторической части Подола через подземный пешеходный переход (Набережное шоссе) до памятника Магдебургскому праву и пешеходному мосту.

Полностью завершить благоустройство центральной части Почтовой площади планируют ко Дню Независимости.