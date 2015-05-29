Кличко: Все незаконные МАФы на Севастопольской площади будут убраны, несмотря на сопротивление

В понедельник мэр поручил руководителю Соломенского района до пятницы упорядочить стихийную и незаконную торговлю на Севастопольской площади. Сегодня На площади нет стихийной торговли и убрали 10 незаконных МАФов, в то же время владельцы трех киосков заблокировали свои МАФы, не позволяя их демонтировать, сообщает пресс-служба КГГА.

«Люди обращаются ко мне и жалуются, что здесь невозможно пройти. Конечно, вам очень не нравится, что вас хотят убрать. Здесь оживленное движение, но в этом месте торговля запрещена. Я не знаю, каким путем вам удалось поставить здесь киоск. Существуют красные линии, где запрещено устанавливать любые сооружения. Здесь менее 3 метров от дороги, здесь проходит магистраль. Поэтому убирайте машину и киоск. Чтобы вы тут не устраивали, МАФ мы все равно уберем», – сказал Виталий Кличко предпринимателям, которые оказывали сопротивление демонтажу.

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Мэр подчеркнул, что Киев будет городом парков и скверов, а не МАФов.

«Люди должны торговать в специально обустроенных местах, на рынках, а не где кому заблагорассудится», – подчеркнул Виталий Кличко.

Местные жители, которые встречали мэра, благодарили его за уборку Севастопольской площади от незаконных киосков и торговцев. Мэр также поручил департаменту благоустройства КГГА обустроить клумбы и благоустроить территорию на месте демонтированных МАФов.