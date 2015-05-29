На центральных станциях киевского метро заработал интернет и мобильная связь

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", пассажиры уже могут пользоваться этими услугами на станциях: "Театральная", "Крещатик", "Золотые ворота", "Университет", "Майдан Незалежности" и перегонах между ними.

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Как отмечается в сообщении, это второй этап инвестиционного проекта, который внедряет инвестор в метрополитене. Сначала был построен коммутационный узел и смонтирована сеть на станциях и в тоннеле между "Политехническим институтом" и "Вокзальной".

"Качественная коммуникация – одно из основных требований современности и шаг за шагом мы выстроим ее в метрополитене", – сказал руководитель предприятия Виктор Брагинский.