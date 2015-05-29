Кличко презентовал проект CityArt в парке Шевченко

Киевский городской глава Виталий Кличко принял участие в презентации новых дизайнерских скамеек в парке Шевченко в рамках проекта CityArt.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

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«Сегодня мы презентуем первую часть CityArt-проекта, который осуществляется за средства меценатов. Его нам предложила креативная молодежь. Я видел реализацию подобных проектов во многих городах мира, поэтому решил поддержать эту инициативу. Таким образом мы сможем сделать Киев красивее и комфортнее. Сейчас в парке установлены первые 13 скамеек. Они очень удобные», – отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам, сидя на своей именной скамье, создание которой он профинансировал лично.

Всего в рамках проекта CityArt в парке Шевченко установят 200 новых скамеек ко Дню Независимости, после чего будут заменять скамейки в других парках Киева.