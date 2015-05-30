Столица Украины празднует день города (программа мероприятий)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил киевлян с Днем города.

Об этом он сообщил в Твиттере.

«С праздником, киевляне!», - написал Порошенко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в течение праздничных дней киевляне и гости столицы будут иметь возможность посетить ряд культурно-художественных мероприятий, посвященных Дню Киева.

Так, в рамках проекта «Возвращение» запланировано сразу несколько событий с участием наших соотечественников, которые живут и работают заграницей.

В частности, накануне, 29 мая, в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества состоялась концертная программа испанской и украинской музыки «Хабанера по-киевски». Сегодня, 30 мая, эта же программа будет презентована в формате Open Air на Летней эстраде Городского сада в Центральном парке культуры и отдыха. 30 мая в Шоколадном доме откроется выставка произведений известной украинской художницы и режиссера Юлии Лазаревской «Возвращение».

В этот же день в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» начнется двухдневная Ярмарка народных мастеров. Там посетители смогут посмотреть и приобрести гончарные изделия, тканые и вышитые вещи, обувь; головные уборы, ковры, изделия из соломы, бисера, дерева, детские игрушки, куклы-мотанки, писанки, произведения живописи, книги и т. п., а также пообщаться с народными мастерами, посетить разнообразные мастер-классы и сфотографироваться на память в украинских народных костюмах.

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В КГГА отмечают, что большинство мероприятий будет проходить на свежем воздухе в парках, скверах и на открытых площадках города. Так, в субботу на Певческом поле состоится IX городской фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром», в завершение которого состоится мастер-класс одного из профессиональных коллективов хорового искусства Киева.

30 мая на Летней эстраде Городского сада в 14:00 стартует концертная программа «Киевская фантазия». В исполнении Киевского академического ансамбля украинской музыки «Днипро» гости мероприятия смогут послушать произведения украинской традиционной народной и современной музыки в авторских версиях и аранжировках.

На следующий день на этой же локации в рамках фестиваля «Kyiv Open Air» начнется концертная программа «Ракушка Джаз». Зрители будут иметь возможность научиться как правильно танцевать свинг и сальсу.

«В тот же день джазовые мотивы будут звучать на Софийской площади. В 19:30 киевлян ожидает не просто концерт «Non stop show DJazz», а презентация совершенно нового направления молодежной музыки – современного танцевального джаза. Кроме того, специально ко Дню рождения нашей столицы джаз-бенд Александра Фокина подготовил непревзойденный подарок – символичную для всех украинцев композицию «Гопак» в современной аранжировке», отмечает пресс-служба КГГА.

31 мая на Певческом поле более 20 народных, фольклорных и современных ансамблей и муниципальных коллективов будут развлекать гостей праздника своими выступлениями.

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Завершит праздничные выходные фестиваль национальных культур «Фольклорама», который состоится 1 июня на Летней эстраде Городского сада. В программе фестиваля – выступления лучших творческих коллективов этнических общин г. Киева, а также проведение народных развлечений, танцевальных и вокальных мастер-классов; демонстрация и реализация произведений народного декоративного искусства, кулинарных изделий, печатной продукции и тому подобное.