В Киеве на Петровке произошел пожар (фото)

12:29, 30 мая 2015
Киев
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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия

Фото ТСН

Сегодня в Киеве в районе Петровки произошел масштабный пожар – столб черного дыма поднялся на десятки метров.

В социальных сетях уже начали публиковать фотографии с места события.

За рынком видно огромное облако дыма.

Фото ТСН

Корреспондент ТСН Евгений Агарков с места происшествия сообщил, что возгорание произошло на трансформаторе канализационной насосной станции. Сейчас чрезвычаникам уже удалось потушить пожар.

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