В Киеве на Петровке произошел пожар (фото)

Сегодня в Киеве в районе Петровки произошел масштабный пожар – столб черного дыма поднялся на десятки метров.

В социальных сетях уже начали публиковать фотографии с места события.

За рынком видно огромное облако дыма.

Корреспондент ТСН Евгений Агарков с места происшествия сообщил, что возгорание произошло на трансформаторе канализационной насосной станции. Сейчас чрезвычаникам уже удалось потушить пожар.