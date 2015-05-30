В Киеве на Петровке произошел пожар (фото)
12:29, 30 мая 2015Киев
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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия
За рынком видно огромное облако дыма / Фото ТСН
Сегодня в Киеве в районе Петровки произошел масштабный пожар – столб черного дыма поднялся на десятки метров.
В социальных сетях уже начали публиковать фотографии с места события.
За рынком видно огромное облако дыма.
Сейчас черзвычаникам уже удалось потушить пожар / Фото ТСН
Корреспондент ТСН Евгений Агарков с места происшествия сообщил, что возгорание произошло на трансформаторе канализационной насосной станции. Сейчас чрезвычаникам уже удалось потушить пожар.
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