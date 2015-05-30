Кличко принял участие в велопараде ко Дню Киева

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, несколько тысяч велосипедистов, среди которых мэр Киева Виталий Кличко и первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, двинулись с Европейской площади по маршруту праздничного велопарада.

Участники парада распределились на 10 колонн из всех районов города. Кроме того, каждый из участников имел возможность присоединиться к тематическим колоннам: детско-родительской (более короткий маршрут, вокруг Бессарабской площади), патриотической, колонне стильных и необычных велосипедов, роллерской, костюмированной, корпоративной.

Праздничный велопарад стартовал по маршруту: Европейская площадь - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - ул. Ковпака - ул. Антоновича - м. Лыбедская (разворот) - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - Европейская площадь.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, Кличко рассказал, что часто ездит на велосипеде утром, и сегодня до начала велопарада уже проехал 25 км. "Раньше много бегал, сейчас много езжу на велосипеде. Это удобный вид транспорта. И когда пробки в городе, намного быстрее на велосипеде можно доехать на работу. У меня здесь даже наклейка - "велосипедом на работу". После велопарада поеду в КГГА на работу. Утром уже проехал 25 км - свою программу на сегодня выполнил ", - рассказал Кличко.

Он отметил, что нужно развивать все виды спорта, и велоспорт в частности. И городская власть работает над тем, чтобы киевлянам было удобно перемещаться по городу на велосипедах. На днях в столице запустили первую очередь веломаршрута, который соединит Троещину с центром. "Открыли первую часть. Дальнейшие работы по обустройству веломаршрута с Троещины до Европейской площади продолжаются, и в июле он будет полностью запущен ", - заверил Кличко.