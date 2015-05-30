СБУ задержала диверсанта, который планировал теракт в Киеве на "марше белых платочков"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по заданию российских спецслужб он собирался организовать проплаченный представителями прежней власти так называемый "марш белых платочков" и осуществить во время его проведения террористический акт.

Для выполнения преступного задания диверсант заблаговременно прибыл в Киев. Он сменил паспортные данные, и для прикрытия устроился на работу в одну из адвокатских контор.

Задержанный готовил базу для террористическо-диверсионной группы, которая собиралась отправиться в Киев из Донбасса. По замыслу российских кураторов, террористический акт во время фейкового "марша белых платочков" должен был дестабилизировать ситуацию в столице Украины и спровоцировать беспорядки. После совершения теракта диверсанты планировали вернуться на временно оккупированную боевиками территорию.

Сотрудники спецслужбы оперативно установили личность террориста. Оказалось, что задержанный с мая по июль 2014 года возглавлял "следственное подразделение" незаконного вооруженного формирования боевиков "Леший", которое действовало в Луганской области. Он непосредственно допрашивал и пытал украинских военнослужащих и мирных граждан, которых террористы подозревали в проукраинских позициях.

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Террорист также участвовал в боевых действиях и диверсионных операциях против сил антитеррористической операции, в ходе которых получил многочисленные ранения. После этого он и был "переориентирован" российскими спецслужбами на организацию террористическо-диверсионных актов в мирных украинских городах.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания всех возможных сообщников диверсанта.