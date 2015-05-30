Появились подробности пожара на Петровке в Киеве: загорелся трансформатор (видео)

По данным ГосЧС, сообщение об инциденте улице Вербовой поступило к пожарным в 10:46 в субботу, 30 мая. На место происшествия было направлено спасателей 25-й и 13-й пожарно-спасательных частей, а также аварийно-спасательный отряд специального назначения. Об этом сообщили УНИАН.

На месте спасатели обнаружили, что возгорание произошло в помещении отдельно расположенной открытой трансформаторной подстанции и территории водонасосной станции. Перед тем, как начать тушить огонь, пожарные дождались работников "Киевэнерго", которые прибыли в 11:18 и отключили электроэнергию.

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Уже в 11:39 пожарные локализовали огонь, а в 11:49 передали информацию о полной ликвидации пожара. Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. В настоящее время причина пожара и размер нанесенного ущерба выясняются.