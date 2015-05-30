Более 1,5 тысячи силовиков выведут на улицы Киева в День города

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, футбольные матчи состоятся в 17.00 на стадионе "Динамо" им. Лобановского между командами "Динамо" (Киев) - "Металлург" (Запорожье) и в 19.30 на стадионе "Оболонь-Арена" между командами "Шахтер" (Донецк) - "Карпаты" (Львов).

В 19.00 на НСК "Олимпийский" будет проведено торжественное награждение игроков футбольного клуба "Динамо" (Киев) и праздничный концерт.

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Все мероприятия на стадионах и прилегающих к ним территориях будут охраняться работниками Киевского гарнизона милиции в достаточном количестве.

Столичные правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизованно, толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в обеспечении правопорядка.