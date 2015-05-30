Кличко заявил, что не будет повышать квартплату в Киеве

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба политика.

"В квартплату входит обслуживание лифтов, вывоз мусора, содержание придомовых территорий. Понимая очень большую нагрузку на социально незащищенные слои населения, этот тариф мы не поднимали и поднимать не будем. Это единственный тариф, на который мы имеем влияние", – отметил Кличко.

Он добавил, что власть Киева обратилась к монополистам с требованием предоставить обоснование стремительному повышению тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и газ.

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"Более того, мы обратились к международным аудиторам, чтобы проверить целесообразность повышения этих тарифов. Мы будем отстаивать интересы незащищенных слоев населения", - заявил он.

Также Кличко отметил, что обратился к "Киевхлебу" с просьбой снизить и держать цену на социальный хлеб на одном уровне после того, как компания значительно повысила цену на свою продукцию.