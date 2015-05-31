В Киеве отпраздновали День города

В центре Киева собрались велосипедисты со всей Украины, чтобы принять участие в традиционном велопараде. Таким образом любители велосипедного спорта ежегодно приветствуют Киев с Днем города, передает радио "Свобода".

Читайте такжеКо Дню Киева в центре откроют обновленные цветочные часыОколо тысячи участников собрались на Европейский площади и проехали по Крещатику, который на то время был перекрыт от автомобильного движения. Сразу после велопарада на Крещатике состоялся этап международных соревнований по велоспорту Race Horizon Park 2015.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Киева прошли без нарушений общественного порядка, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«1530-я годовщина столицы нашего государства была отмечена с масштабным размахом, в торжественных мероприятиях приняли участие в общей сложности более 100 тысяч киевлян и гостей города», - говорится в сообщении.