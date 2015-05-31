Завтра временно перекроют движение транспорта в центре Киева
13:12, 31 мая 2015Киев
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Завтра, 1 июня, в Киеве во время проведения 23-го спортивно-благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами" будет перекрыта часть центра города.
Центр Киева будет временно перекрыт / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, с 8:00 до 14:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по такому маршруту: Михайловская площадь-Владимирский проезд-Софийская площадь-ул. Владимирская-пл. Льва Толстого-разворот на улице Большая Васильковская и в обратном направлении.
Читайте такжеВ Киеве на четыре дня перекроют ряд улицПри этом Госавтоинспекция Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений.
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