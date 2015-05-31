Штормовое предупреждение в Киеве: ожидаются грозы и шквалы ветра

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Следовательно, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.

Также в КГГА советуют при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.

Читайте такжеВ Киеве бушевала стихия: киевляне публикуют фото сильнейшей грозы в соцсетях (фотогалерея)

Отмечается, что угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтных зданий. Находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы.

При падении деревьев или веток, травмировании людей нужно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщал УНИАН, по данным Гидрометеоцентра 21 мая в Украине пройдут дожди, местами сильные с грозами и шквалами. Температура воздуха днем составит 23-27 градусов тепла, а ночью будет +10-13°С.