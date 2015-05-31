В Днепровском районе столицы открыли новый сквер
В Днепровском районе Киева на улице Серафимовича открыли новый сквер.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в сквере общей площадью 1,2 га столичный зеленстрой течение трех месяцев оперативно проводил восстановительные работы.
В частности, специалисты зеленого хозяйства высадили 405 деревьев, 425 кустов, обустроили дорожки, 10 тыс. кв м газона и цветники.
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Первый заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время открытия сообщил, что на сегодня ко Дню Киева открылось 16 объектов зеленого хозяйства.
Генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Сергей Симонов рассказал о перспективах устройства освещения и WiFi в парках и скверах столицы.
Программой экономического и социального развития на 2015 год предусмотрен капитальный ремонт 43 объектов зеленого хозяйства на территории застроенной части города, 15 из которых – новые.