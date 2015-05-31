В Киеве определили лучшую концепцию благоустройства Контрактовой площади

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, первую премию получил проект авторского коллектива из Киева, в который вошли архитекторы Антон Олейник, Егор Штефан, Сергей Ферлей, Виктор Герасименко, Денис Матвиенко, Ольга Прокопенко, Алена Орап, Мария Пахомова, Алексей Пахомов и Владимир Зотов.

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«Наш проект мы назвали «Гостиная Подола», ведь для многих киевлян Контрактовая – это площадь номер один, место, от которого невозможно отказаться. Сюда хочется приводить гостей», – отметили победители.

По словам координатора конкурса Анны Бондарь, сейчас Контрактовая представляет собой захламленное пространство, которое не выполняет функцию площади. Чтобы исправить эту ситуацию был организован конкурс, членами жюри которого стали как представители городской власти, так и люди, которые занимаются судьбой Контрактовой.

«Основная задача конкурса – создать идею на публичное пространство без капитальных вмешательств в городскую среду. Участники конкурса подошли к этому заданию очень профессионально и им удалось отразить ожидания общества. Хочу отметить, что это только начало, победители будут привлечены к разработке проекта, а сама концепция будет обсуждаться с киевлянами», – уточнила Бондарь.

На конкурс было подано всего 14 проектов из Киева, Львова и Харькова, подчеркивается в сообщении.