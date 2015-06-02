В Киеве без горячей воды остались почти три тысячи горожан

Утром 2 июня в столице вследствие повреждений на тепловых сетях, плановых отключений и гидравлических испытаний временно без горячего водоснабжения осталось 2 932 потребителя. Об этом сообщает ТСН.

Жители еще 26 домов вынуждены сидеть без воды из-за отключения газа котельным "Киевэнерго".

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В компании отметили, что ликвидацией повреждений занимаются аварийно-восстановительные бригады. Они должны ликвидировать повреждения на сетях отопления не более чем за сутки, а на сетях горячего водоснабжения не более трех суток.

Ранее сообщалось, что "Киевэнерго" оставило часть жителей столицы без горячего водоснабжения "на неопределенный срок" в связи с необходимостью экономить газ.