Кличко поручил депутатам узаконить сквер Небесной сотни

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

«В День Киева я посетил праздник для детей в сквере Небесной Сотни на улице Михайловской. Его собственными силами обустроили местные жители и волонтеры. Советую всем сходить посмотреть, пообщаться с людьми. Это еще один узел, который нам предстоит развязать. Земля была выдана застройщику еще во времена Черновецкого. А община настаивает, чтобы там был сквер и мы не можем игнорировать желание общины», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что только за последнюю неделю в Киеве открыли три новых сквера.

Мэр также поблагодарил депутатов за принятие важного решения относительно расторжения договора аренды земельного участка на Осокорках.

«Ко мне обратилось немало киевлян с благодарностью за то, что там будет сквер. И уже даже присылают предложения, визуализацию, как он может выглядеть. Я считаю это примером сотрудничества власти и общины столицы», – отметил Виталий Кличко.

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Мэр Киева также отметил, что столичные власти постепенно, шаг за шагом, реализуют те изменения, которые обещали, и которых ожидают люди.

«Озвучу последнее, реализацию чего мы закончили на прошлой неделе: в киевском метро запустили Wi-Fi; открыли пешеходную зону, которая имеет действительно европейский вид, на набережной возле Почтовой площади; к концу лета полностью откроем зону отдыха на Почтовой; за счет средств спонсоров и социально-ответственного бизнеса нам удалось восстановить забор вдоль Ботанического сада на бульваре Шевченко. И мы продолжаем сбор средств, чтобы отремонтировать весь забор», – сказал Виталий Кличко.

Также, отметил мэр, в столице в тестовом режиме начала работать система СмартСити, которая предоставит киевлянам возможность контролировать все процессы, связанные с бюджетом. Презентация проекта состоится на этой неделе. А завтра в Киеве состоится запуск проекта «Питьевая вода из-под крана», в котором ввели европейскую технологию очистки воды.